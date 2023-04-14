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На Черниговщине ожидают крупнейший за 10 лет паводок, возможна эвакуация

Татьяна ЛозовенкоПятница, 14 апреля 2023, 16:24
На Черниговщине ожидают крупнейший за 10 лет паводок, возможна эвакуация
Иллюстартивное фото, спасательная операция на Киевщине, ГСЧС

Черниговская ОВА прогнозирует крупнейший с 2013 года паводок и не исключает эвакуацию из населенных пунктов.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 14 апреля

Прямая речь: "Вода поднимается. Мы ожидаем в этом году паводок на уровень выше, чем был в 2013 году. Сегодня 7 населенных пунктов подтоплены - те, что по руслу Днепра.

Если нужна будет эвакуация, ее сделают".

Детали: Как добавил Чаус, если вода будет подниматься дальше, то под риском подтопления окажутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.

Что этому предшествовало:

  • 14 апреля спасатели предупредили о дальнейшем повышении уровней воды в реках на севере и западе Украины.

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Темы: погодаЧерниговская область
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