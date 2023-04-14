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Спецслужби Норвегії розповіли про діяльність висланих з посольства РФ шпигунів

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 16:57

Співробітники посольства РФ, про висилку яких Норвегія повідомила цього тижня, намагалися вербувати нових інформаторів, вести радіорозвідку та купувати передові технології.

Як пише "Європейська правда", про це в ході брифінгу розповіли представники Норвезької поліційної служби безпеки (PST), повідомляє NRK.

За даними норвезьких правоохоронців, вислані співробітники посольства насправді працювали на спецслужби РФ.

"Ми впевнені. Ці люди – співробітники розвідки під дипломатичним прикриттям", – сказала глава контррозвідки PST Інгер Хаугланд.

За даними норвезької контррозвідки, особливо вразливими є два сектори – оборонний і нафтовий.

"Росія використовує свої консульства та посольства для ведення радіоелектронної розвідки. У нас немає підстав вважати, що в Норвегії вони роблять це менше, ніж в інших країнах", – сказала Хаугланд.

Основним завданням одного з висланих росіян було вербування інформаторів.

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Також росіяни намагалися придбати в Норвегії товари і технології, які можуть допомогти в нарощуванні російського потенціалу.

Усі 15 небажаних росіян повинні покинути Норвегію найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Норвегія оголосила небажаними особами 15 співробітників посольства РФ в країні, які де-факто займалися шпигунською діяльністю під дипломатичним прикриттям. 

Теми: НорвегіяРосіяшпигунство
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