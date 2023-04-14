Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецслужбы Норвегии рассказали о деятельности высланных из посольства РФ шпионов

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 16:57

Сотрудники посольства РФ, о высылке которых Норвегия сообщила на этой неделе, пытались вербовать новых информаторов, вести радиоразведку и покупать передовые технологии.

Как пишет "Европейская правда", об этом в ходе брифинга рассказали представители Норвежской полицейской службы безопасности (PST), сообщает NRK.

По данным норвежских правоохранителей, высланные сотрудники посольства на самом деле работали на спецслужбы РФ.

"Мы уверены. Эти люди – сотрудники разведки под дипломатическим прикрытием", – сказала глава контрразведки PST Ингер Хаугланд.

По данным норвежской контрразведки, особенно уязвимыми являются два сектора – оборонный и нефтяной.

"Россия использует свои консульства и посольства для ведения радиоэлектронной разведки. У нас нет оснований полагать, что в Норвегии они делают это меньше, чем в других странах", – сказала Хаугланд.

Основной задачей одного из высланных россиян была вербовка информаторов.

ВИДЕО ДНЯ

Также россияне пытались приобрести в Норвегии товары и технологии, которые могут помочь в наращивании российского потенциала.

Все 15 нежелательных россиян должны покинуть Норвегию в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Норвегия объявила нежелательными лицами 15 сотрудников посольства РФ в стране, которые де-факто занимались шпионской деятельностью под дипломатическим прикрытием.

Темы: НорвегияРосcияшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
Норвегия
Норвегия высылает 15 российских шпионов из посольства в Осло
Норвегия продлила соглашение о медицинской эвакуации украинских пациентов
Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2 и вспомогательные машины
Последние новости
06:04
Результаты проверки "слива" секретных документов будут готовы через 45 дней – Пентагон
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
Все новости...
Реклама: