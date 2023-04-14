Спецслужбы Норвегии рассказали о деятельности высланных из посольства РФ шпионов

Сотрудники посольства РФ, о высылке которых Норвегия сообщила на этой неделе, пытались вербовать новых информаторов, вести радиоразведку и покупать передовые технологии.

Как пишет "Европейская правда", об этом в ходе брифинга рассказали представители Норвежской полицейской службы безопасности (PST), сообщает NRK.

По данным норвежских правоохранителей, высланные сотрудники посольства на самом деле работали на спецслужбы РФ.

Реклама:

"Мы уверены. Эти люди – сотрудники разведки под дипломатическим прикрытием", – сказала глава контрразведки PST Ингер Хаугланд.

По данным норвежской контрразведки, особенно уязвимыми являются два сектора – оборонный и нефтяной.

"Россия использует свои консульства и посольства для ведения радиоэлектронной разведки. У нас нет оснований полагать, что в Норвегии они делают это меньше, чем в других странах", – сказала Хаугланд.

ВИДЕО ДНЯ

Основной задачей одного из высланных россиян была вербовка информаторов.

Также россияне пытались приобрести в Норвегии товары и технологии, которые могут помочь в наращивании российского потенциала.

Все 15 нежелательных россиян должны покинуть Норвегию в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Норвегия объявила нежелательными лицами 15 сотрудников посольства РФ в стране, которые де-факто занимались шпионской деятельностью под дипломатическим прикрытием.