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РФ вдарила керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівщини: є поранений

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 квітня 2023, 17:02
РФ вдарила керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівщини: є поранений
фото ОК "Північ"

Російська авіація вдарила по підприємству у прикордонні Чернігівщини: є постраждалий.

Джерело: пресслужба Оперативного командування "Північ"

Деталі: Повідомляється, що близько 16:00 противник завдав удару керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі.

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Внаслідок удару є руйнування будівель. За попередньою інформацією, один працівник підприємства дістав поранення.

Дослівно: "На місці події працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС. Інформація уточнюється".

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Теми: Чернігівська областьвійна
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