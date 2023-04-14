РФ вдарила керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівщини: є поранений

Російська авіація вдарила по підприємству у прикордонні Чернігівщини: є постраждалий.

Джерело: пресслужба Оперативного командування "Північ"

Деталі: Повідомляється, що близько 16:00 противник завдав удару керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі.

Внаслідок удару є руйнування будівель. За попередньою інформацією, один працівник підприємства дістав поранення.

Дослівно: "На місці події працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС. Інформація уточнюється".