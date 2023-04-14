РФ ударила управляемыми авиабомбами по пограничью Черниговщины: есть раненый
Пятница, 14 апреля 2023, 17:02
Российская авиация ударила по предприятию в приграничье Черниговщины: есть пострадавший.
Источник: пресс-служба Оперативного командования "Север"
Детали: Сообщается, что около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе.
В результате удара есть разрушения зданий. По предварительной информации, один работник предприятия получил ранения.
Дословно: "На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС. Информация уточняется".