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РФ ударила управляемыми авиабомбами по пограничью Черниговщины: есть раненый

Валентина РоманенкоПятница, 14 апреля 2023, 17:02
РФ ударила управляемыми авиабомбами по пограничью Черниговщины: есть раненый
фото ОК "Север"

Российская авиация ударила по предприятию в приграничье Черниговщины: есть пострадавший.

Источник: пресс-служба Оперативного командования "Север"

Детали: Сообщается, что около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе.

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В результате удара есть разрушения зданий. По предварительной информации, один работник предприятия получил ранения.

Дословно: "На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС. Информация уточняется".

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Темы: Черниговская областьвойна
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