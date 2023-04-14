РФ ударила управляемыми авиабомбами по пограничью Черниговщины: есть раненый

Российская авиация ударила по предприятию в приграничье Черниговщины: есть пострадавший.

Источник: пресс-служба Оперативного командования "Север"

Детали: Сообщается, что около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе.

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В результате удара есть разрушения зданий. По предварительной информации, один работник предприятия получил ранения.

Дословно: "На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС. Информация уточняется".