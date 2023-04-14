ЗМІ: Герасимов і Патрушев хотіли "саботувати" вторгнення РФ для завершення війни

Німецьке видання "Tagesspiegel" із посиланням на секретний документ американських військових із масштабного витоку стверджує, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев нібито намагалися саботувати захоплення України на початку війни, щоб вона закінчилася 5 березня 2022 року.

Джерело: "Tagesspiegel" у статтях за 13 квітня і за 14 квітня, фото з "The Daily Mail"

Деталі: Слідом за "The New York Times" та іншими американськими виданнями, німецька газета "Tagesspiegel" узялася аналізувати витік даних американської розвідки, що випливли на сайті Discord, – і зосередилася на темі боротьби за владу в Кремлі та нібито диверсійних планах частини російського керівництва.

Як ідеться на сторінках німецького видання, "керівництво російської армії нібито мало план саботажу війни – на шкоду Путіну"

Нібито в одному з документів розвідки США цитується "відоме українське джерело", яке, своєю чергою, цитує російське джерело, яке нібито має доступ до Кремля. І українське джерело стверджує, що в лавах військового керівництва Москви була спроба саботувати російську агресивну війну.

Стверджується, що відповідальність за спробу саботажу несуть Микола Патрушев і Валерій Герасимов – секретар Ради безпеки Російської Федерації і начальник Генерального штабу РФ, а нині головнокомандувач російськими військами в Україні.

У документі, який також є в розпорядженні "Tagesspiegel", йдеться про те, що Росія планувала перекинути ресурси з Таганрога (Росія) до Маріуполя (Україна) і "зосередити свою увагу на південному фронті".

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За словами джерела, Патрушев і Герасимов розробили план "наступу" "для саботажу Путіна".

За словами джерела, Герасимов відкинув запланований наступ. "Він повідомив Путіну, що українські сили перевершують російські, і попередив, що Росія зазнає великих втрат, якщо наступ відбудеться", – йдеться у статті.

Спроба саботажу з боку високопоставлених військових полягала в тому, щоб призвести до військової поразки – з метою виставити Путіна в поганому світлі, щоб болюча поразка Росії призвела до закінчення війни.

У документі розвідки йдеться, що, згідно з планом диверсії, війна мала закінчитися до 5 березня 2022 року, коли Путін планував почати хіміотерапію.

За словами джерела, близького до Кремля, Герасимов хотів зірвати розгортання російських військ. Він планував зробити це 5 березня, "коли у Путіна нібито був призначений сеанс хіміотерапії, і тому він не зміг би вплинути на хід війни".

Фотографії документів щодо "диверсії" виклав і британський таблоїд "The Daily Mail".

"Tagesspiegel" констатує, що незрозуміло, якою мірою можна довіряти інформації, отриманій внаслідок витоку.

Німецьке видання зазначає, що дані про хворобу Путіна не підтверджено, але на сайті Кремля немає жодного запису за період із 3 до 6 березня 2022 року. Останньою зустріччю Путіна перед перервою була зустріч із Радбезом, а 6 березня всі обговорення велися телефоном.

"Tagesspiegel" додає, що інші документи зі "зливу" говорять також про протистояння між засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Нібито суперечка між Пригожиним і Шойгу загострилася до такої міри, що Путін втрутився і організував їм зустріч 22 лютого 2023 року.