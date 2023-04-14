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СМИ: Герасимов и Патрушев хотели "саботировать" вторжение РФ для завершения войны

Елена РощинаПятница, 14 апреля 2023, 17:39
СМИ: Герасимов и Патрушев хотели саботировать вторжение РФ для завершения войны
Шойгу, Путин, Герасимов, фото AFP via Getty Images

Немецкое издание "Tagesspiegel" со ссылкой на секретный документ американских военных из масштабной утечки утверждает, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев якобы пытались саботировать захват Украины в начале войны, чтобы она закончилась 5 марта 2022 года. 

Источник: "Tagesspiegel" в статьях за 13 апреля и за 14 апреля, фото с "The Daily Mail"

Детали: Вслед за "The New York Times" и другими американскими изданиями, немецкая газета "Tagesspiegel" взялась анализировать утечку данных американской разведки, которые всплыли на сайте Discord, – и сосредоточилась на теме борьбы за власть в Кремле и якобы диверсионных планах части российского руководства. 

Как говорится на страницах немецкого издания, "руководство российской армии якобы имело план саботажа войны – в ущерб Путину"

Якобы в одном из документов разведки США цитируется "видный украинский источник", который, в свою очередь, цитирует российский источник, якобы имеющий доступ в Кремль. И украинский источник утверждает, что в рядах военного руководства Москвы была попытка саботировать российскую агрессивную войну.

Утверждается, что ответственность за попытку саботажа несут Николай Патрушев и Валерий Герасимов – секретарь Совета безопасности Российской Федерации и начальник Генерального штаба РФ, а ныне главнокомандующий российскими войсками в Украине.

В документе, который также имеется в распоряжении "Tagesspiegel", говорится, что Россия планировала перебросить ресурсы из Таганрога (Россия) в Мариуполь (Украина) и "сосредоточить свое внимание на южном фронте". 

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По словам источника, Патрушев и Герасимов разработали план "наступления" "для саботажа Путина".

По словам источника, Герасимов отверг запланированное наступление. "Он сообщил Путину, что украинские силы превосходят российские, и предупредил, что Россия понесет большие потери, если наступление состоится", – говорится в статье.

Попытка саботажа со стороны высокопоставленных военных заключалась в том, чтобы привести к военному поражению – с целью выставить Путина в плохом свете, чтобы болезненное поражение России привело к окончанию войны.

В документе разведки говорится, что, согласно плану диверсии, война должна была закончиться к 5 марта 2022 года, когда Путин планировал начать химиотерапию.

По словам источника, близкого к Кремлю, Герасимов хотел сорвать развертывание российских войск. Он планировал сделать это 5 марта, "когда у Путина якобы был назначен сеанс химиотерапии, и поэтому он не смог бы повлиять на ход войны".

Фотографии документов по "диверсии" выложил и британский таблоид "The Daily Mail".

 

"Tagesspiegel" констатирует, что неясно, в какой степени можно доверять информации, полученной в результате утечки.

Немецкое издание отмечает, что данные о болезни Путина не подтверждены, но на сайте Кремля нет ни одной записи за период с 3 по 6 марта 2022 года. Последней встречей Путина перед перерывом была встреча с Совбезом, а 6 марта все обсуждения велись по телефону. 

"Tagesspiegel" добавляет, что другие документы из "слива" говорят также о противостоянии между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергея Шойгу. Якобы спор между Пригожиным и Шойгу обострился до такой степени, что Путин вмешался и организовал им встречу 22 февраля 2023 года.

Темы: Росcиявойнаутечка
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