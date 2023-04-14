СМИ: Герасимов и Патрушев хотели "саботировать" вторжение РФ для завершения войны

Немецкое издание "Tagesspiegel" со ссылкой на секретный документ американских военных из масштабной утечки утверждает, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев якобы пытались саботировать захват Украины в начале войны, чтобы она закончилась 5 марта 2022 года.

Источник: "Tagesspiegel" в статьях за 13 апреля и за 14 апреля, фото с "The Daily Mail"

Детали: Вслед за "The New York Times" и другими американскими изданиями, немецкая газета "Tagesspiegel" взялась анализировать утечку данных американской разведки, которые всплыли на сайте Discord, – и сосредоточилась на теме борьбы за власть в Кремле и якобы диверсионных планах части российского руководства.

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Как говорится на страницах немецкого издания, "руководство российской армии якобы имело план саботажа войны – в ущерб Путину"

Якобы в одном из документов разведки США цитируется "видный украинский источник", который, в свою очередь, цитирует российский источник, якобы имеющий доступ в Кремль. И украинский источник утверждает, что в рядах военного руководства Москвы была попытка саботировать российскую агрессивную войну.

Утверждается, что ответственность за попытку саботажа несут Николай Патрушев и Валерий Герасимов – секретарь Совета безопасности Российской Федерации и начальник Генерального штаба РФ, а ныне главнокомандующий российскими войсками в Украине.

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В документе, который также имеется в распоряжении "Tagesspiegel", говорится, что Россия планировала перебросить ресурсы из Таганрога (Россия) в Мариуполь (Украина) и "сосредоточить свое внимание на южном фронте".

По словам источника, Патрушев и Герасимов разработали план "наступления" "для саботажа Путина".

По словам источника, Герасимов отверг запланированное наступление. "Он сообщил Путину, что украинские силы превосходят российские, и предупредил, что Россия понесет большие потери, если наступление состоится", – говорится в статье.

Попытка саботажа со стороны высокопоставленных военных заключалась в том, чтобы привести к военному поражению – с целью выставить Путина в плохом свете, чтобы болезненное поражение России привело к окончанию войны.

В документе разведки говорится, что, согласно плану диверсии, война должна была закончиться к 5 марта 2022 года, когда Путин планировал начать химиотерапию.

По словам источника, близкого к Кремлю, Герасимов хотел сорвать развертывание российских войск. Он планировал сделать это 5 марта, "когда у Путина якобы был назначен сеанс химиотерапии, и поэтому он не смог бы повлиять на ход войны".

Фотографии документов по "диверсии" выложил и британский таблоид "The Daily Mail".

"Tagesspiegel" констатирует, что неясно, в какой степени можно доверять информации, полученной в результате утечки.

Немецкое издание отмечает, что данные о болезни Путина не подтверждены, но на сайте Кремля нет ни одной записи за период с 3 по 6 марта 2022 года. Последней встречей Путина перед перерывом была встреча с Совбезом, а 6 марта все обсуждения велись по телефону.

"Tagesspiegel" добавляет, что другие документы из "слива" говорят также о противостоянии между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергея Шойгу. Якобы спор между Пригожиным и Шойгу обострился до такой степени, что Путин вмешался и организовал им встречу 22 февраля 2023 года.