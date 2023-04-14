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Росіяни вдарили по п’ятиповерхівках Слов’янська: одна людина загинула

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 квітня 2023, 17:59
Росіяни вдарили по п’ятиповерхівках Слов’янська: одна людина загинула
Фото: ОП

Російські загарбники нанесли удари по місту Слов’янськ Донецької області, одна людина загинула, 6 поранено.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Російські терористи обстріляли Слов‘янськ, у місті пролунало щонайменше 7 вибухів у районі ЗОШ №8".

Деталі: Повідомляється, що окупанти влучили в три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох інших сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола.

Наразі відомо про одного загиблого та 6 постраждалих людей.

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Теми: Слов'янськвійнажертви
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