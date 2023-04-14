Россияне ударили по пятиэтажкам Славянска: один человек погиб

Российские захватчики нанесли удары по городу Славянск Донецкой области, один человек погиб, 6 ранены.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Российские террористы обстреляли Славянск, в городе прогремело не менее 7 взрывов в районе СОШ №8".

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Детали: Сообщается, что оккупанты попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух других произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.

В настоящее время известно об одном погибшем и 6 пострадавших людях.