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Россияне ударили по пятиэтажкам Славянска: один человек погиб

Станислав ПогориловПятница, 14 апреля 2023, 17:59
Россияне ударили по пятиэтажкам Славянска: один человек погиб
Фото: ОП

Российские захватчики нанесли удары по городу Славянск Донецкой области, один человек погиб, 6 ранены.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Российские террористы обстреляли Славянск, в городе прогремело не менее 7 взрывов в районе СОШ №8".

Детали: Сообщается, что оккупанты попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух других произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.

В настоящее время известно об одном погибшем и 6 пострадавших людях.

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Темы: Славянсквойнажертвы
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