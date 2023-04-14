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Слідча група з воєнних злочинів в Україні буде розслідувати й геноцид – ОГП

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 14 квітня 2023, 18:07
Слідча група з воєнних злочинів в Україні буде розслідувати й геноцид – ОГП
Ексгумація тіл в Ізюмі, фото Харківської ОВА

Члени спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) підписали угоду щодо розслідування не лише воєнних злочинів, а й злочину геноциду.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора із посиланням на заяву генпрокурора Андрія Костіна 

Пряма мова: "Міжнародна співпраця в розслідуванні та судовому переслідуванні геноциду виходить на новий рівень. Об’єднуємо зусилля з партнерами для розслідування цього "злочину злочинів". Угода сприятиме обміну доказами та інформацією, а роботу JIT посилять міжнародні експерти".

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Деталі: За його словами, масовість та системність воєнних злочинів, скоєних на окупованих територіях України, має ознаки кампанії переслідування українців як національної групи.

Наразі в розслідуваннях перевіряються два основних аспекти: чи мають окремі воєнні злочини ознаки геноциду та чи свідчать виявлені патерни про сплановану політику геноциду.

Під час координаційної зустрічі JIT у Вільнюсі, учасники обговорювали хід розслідувань, їхні напрями та консультувалися щодо важливих рішень у діяльності JIT, а також можливість приєднання Європолу до групи.

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Теми: війнавоєнні злочинитрибунал
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