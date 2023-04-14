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Следственная группа по военным преступлениям в Украине будет расследовать и геноцид – ОГП

Татьяна ЛозовенкоПятница, 14 апреля 2023, 18:07
Следственная группа по военным преступлениям в Украине будет расследовать и геноцид – ОГП
Эксгумация тел в Изюме, фото Харьковской ОвА

Члены совместной следственной группы по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT) подписали соглашение о расследовании не только военных преступлений, но и преступления геноцида.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора со ссылкой на заявление генпрокурора Андрея Костина 

Прямая речь: "Международное сотрудничество в расследовании и судебном преследовании геноцида выходит на новый уровень. Объединяем усилия с партнерами для расследования этого "преступления преступлений". Соглашение будет способствовать обмену доказательствами и информацией, а работу JIT усилят международные эксперты".

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Детали: По его словам, массовость и системность военных преступлений, совершенных на оккупированных территориях Украины, имеет признаки кампании преследования украинцев как национальной группы.

Сейчас в расследованиях проверяются два основных аспекта: имеют ли отдельные военные преступления признаки геноцида и свидетельствуют ли обнаруженные паттерны о спланированной политике геноцида. 

Во время координационной встречи JIT в Вильнюсе, участники обсуждали ход расследований, их направления и консультировались относительно важных решений в деятельности JIT, а также возможность присоединения Европола к группе.

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Темы: войнавоенные преступлениятрибунал
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