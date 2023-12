Усі обіцяні Канадою танки Leopard 2 для України прибули до Польщі

У Польщу доставили всі вісім танків Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні.

Про це у Twitter написала міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє "Європейська правда".

"Офіційно: усі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі", – зазначила вона.

Реклама:

✳ It’s official: All eight Leopard 2 battle tanks promised by Canada for Ukraine have now arrived in Poland.



We’ll continue to #StandWithUkraine, and to provide Ukrainians with the tools that they need to fight and win this war. pic.twitter.com/23OCHILzbW