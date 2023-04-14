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Усі обіцяні Канадою танки Leopard 2 для України прибули до Польщі

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 19:40
Усі обіцяні Канадою танки Leopard 2 для України прибули до Польщі
Фото: Twitter

У Польщу доставили всі вісім танків Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні.

Про це у Twitter написала міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє "Європейська правда".

"Офіційно: усі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі", – зазначила вона.

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Ананд підкреслила, що Канада продовжить підтримувати Україну і забезпечуватиме українців "засобами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні".

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Раніше повідомлялося, що Іспанія планує відправити шість Leopard 2A4 в Україну найближчими днями, доставка завершиться до кінця квітня, а обіцяні Німеччиною танки Leopard 2 прибули в Україну 27 березня.

Теми: КанадаУкраїназброявійна
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