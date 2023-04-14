Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Все обещанные Канадой танки Leopard 2 для Украины прибыли в Польшу

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 19:40
Все обещанные Канадой танки Leopard 2 для Украины прибыли в Польшу
Фото: Twitter

В Польшу доставили все восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала передать Украине.

Об этом в Twitter написала министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает "Европейская правда".

"Официально: все восемь боевых танков Leopard 2, обещанные Канадой для Украины, прибыли в Польшу", – отметила она.

Реклама:

Ананд подчеркнула, что Канада продолжит поддерживать Украину и будет обеспечивать украинцев "средствами, которые им нужны, чтобы сражаться и побеждать в этой войне".

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что Испания планирует отправить шесть Leopard 2A4 в Украину в ближайшие дни, доставка завершится до конца апреля, а обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину 27 марта.

Темы: КанадаУкраинаоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

Все новости...
Канада
ДТП с украинцами в Италии: МИД говорит о четырех госпитализированных в тяжелом состоянии
Украина и Канада начали переговоры о гарантиях безопасности
Россияне поставили ультиматум Канаде из-за арестованного "Руслана"
Последние новости
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
Все новости...
Реклама: