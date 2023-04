Все обещанные Канадой танки Leopard 2 для Украины прибыли в Польшу

В Польшу доставили все восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала передать Украине.

Об этом в Twitter написала министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает "Европейская правда".

"Официально: все восемь боевых танков Leopard 2, обещанные Канадой для Украины, прибыли в Польшу", – отметила она.

✳ It’s official: All eight Leopard 2 battle tanks promised by Canada for Ukraine have now arrived in Poland.



We’ll continue to #StandWithUkraine, and to provide Ukrainians with the tools that they need to fight and win this war. pic.twitter.com/23OCHILzbW