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Україна хоче позитивного рішення щодо F-16 і пришвидшення поставок зброї до саміту НАТО – Кулеба

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 20:30
Україна хоче позитивного рішення щодо F-16 і пришвидшення поставок зброї до саміту НАТО – Кулеба
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Найкращими короткостроковими гарантіями безпеки для України до проведення саміту НАТО у Вільнюсі в липні є пришвидшення постачання зброї і снарядів та ухвалення рішення про надання Україні літаків F-16. 

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістом Вадимом Карп’яком у своєму Instagram в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Україна вважає, що саміт НАТО  у Вільнюсі має зробити крок до її членства, а також вирішити питання, що відбуватиметься з точки зору гарантій безпеки для нашої держави до того моменту, коли вона вступить в Альянс, зауважив Кулеба.

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"Ми говоримо про необхідність комплексного вирішення питання гарантій", – пояснив Кулеба. Він додав, що в цьому контексті є напрацювання у вигляді Київського безпекового компакту, на який варто орієнтуватись.

"В короткостроковій перспективі, звісно, найкращою гарантією нашої безпеки є пришвидшення постачання зброї і снарядів, сильне пришвидшення, і ухвалення позитивного рішення про надання Україні літаків F-16", – зазначив міністр.

Він додав, що "зараз ми щодня працюємо над цими рішеннями". 

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Як відомо, Україна найбільше прагне отримати від західних союзників винищувачі F-16, оскільки їх використовує велика кількість держав, і їхнє технічне обслуговування буде простішим. Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше не виключив, що союзники зважаться на такий крок.

Теми: НАТОКулеба ДмитрозброяУкраїна
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