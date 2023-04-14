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Украина хочет положительного решения по F-16 и ускорения поставок оружия до саммита НАТО – Кулеба

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 20:30
Украина хочет положительного решения по F-16 и ускорения поставок оружия до саммита НАТО – Кулеба
дмитрий Кулеба, фото: Getty Images

Лучшими краткосрочными гарантиями безопасности для Украины до проведения саммита НАТО в Вильнюсе в июле является ускорение поставок оружия и снарядов и принятие решения о предоставлении Украине самолетов F-16. 

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистом Вадимом Карпьяком в своем Instagram в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Украина считает, что саммит НАТО в Вильнюсе должен сделать шаг к ее членству, а также решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для нашего государства до того момента, когда она вступит в Альянс, отметил Кулеба.

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"Мы говорим о необходимости комплексного решения вопроса гарантий", – пояснил Кулеба. Он добавил, что в этом контексте есть наработки в виде Киевского компакта по безопасности, на который стоит ориентироваться.

"В краткосрочной перспективе, конечно, лучшей гарантией нашей безопасности является ускорение поставок оружия и снарядов, сильное ускорение, и принятие положительного решения о предоставлении Украине самолетов F-16", – отметил министр.

Он добавил, что "сейчас мы ежедневно работаем над этими решениями". 

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Как известно, Украина больше всего стремится получить от западных союзников истребители F-16, поскольку их использует большое количество государств, и их техническое обслуживание будет проще. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее не исключил, что союзники решатся на такой шаг.

Темы: НАТОКулеба ДмитрийоружиеУкраина
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