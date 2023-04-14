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Знищуючи потенціал ворога, Україна готується до активних дій – Зеленський

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 квітня 2023, 20:33
Знищуючи потенціал ворога, Україна готується до активних дій – Зеленський
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів нараду із очільниками СБУ та ГУР. За словами Зеленського, постійне знищення окупантів – це підготовка військових до активних дій та контрштурмова робота.

Джерело: відеозвернення Зеленського 14 квітня

Дослівно: "Протягом дня був на зв’язку з військовими, провів нараду з головою Служби безпеки України Малюком, провів нараду з керівником ГУР Будановим.

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Ключове – це постійне знищення окупантів, це "мінусування" їхньої логістики й будь-якого потенціалу на окупованих територіях, це підготовка наших активних дій, це контрштурмова робота".

Деталі: Президент також подякував 14-тій бригаді та 1-шій Президентській бригаді оперативного призначення Нацгвардії, 54-тій окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи, 5-тій окремій штурмовій бригаді, 77-мій окремій аеромобільній бригаді.

Зеленський додав, що тримати оборону на Донеччині зараз – найтяжче, але це дає всій Україні життя.

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Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні сили
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