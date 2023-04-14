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Уничтожая потенциал врага, Украина готовится к активным действиям – Зеленский

Алена МазуренкоПятница, 14 апреля 2023, 20:33
Уничтожая потенциал врага, Украина готовится к активным действиям – Зеленский
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями СБУ и ГУР. По словам Зеленского, постоянное уничтожение оккупантов - это подготовка военных к активным действиям и контрштурмовая работа.

Источник: видеообращение Зеленского 14 апреля

Дословно: "В течение дня был на связи с военными, провел совещание с председателем Службы безопасности Украины Малюком, провел совещание с руководителем ГУР Будановым.

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Ключевое - это постоянное уничтожение оккупантов, это "минусование" их логистики и любого потенциала на оккупированных территориях, это подготовка наших активных действий, это контрштурмовая работа".

Детали: Президент также поблагодарил 14-ю бригаду и 1-ю Президентскую бригаду оперативного назначения Нацгвардии, 54-ю отдельную механизированную бригаду имени гетмана Ивана Мазепы, 5-ю отдельную штурмовую бригаду, 77-ю отдельную аэромобильную бригаду.

Зеленский добавил, что держать оборону в Донецкой области сейчас - тяжелее всего, но это дает всей Украине жизнь.

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Темы: ЗеленскийвойнаВооруженные силы
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