Сюжет France 24 з табору окупантів: канал видалив відео, посольство України зреагувало

Телеканал France 24, який фінансує французька держава, видали сюжет про підготовку російських окупаційних військ до контрнаступу України, який у матеріалі називався "ворожим".

Про це повідомляє "Європейська правда".

На сайті телеканалу, а також на Youtube-каналі France 24 більше недоступний сюжет під назвою "Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом".

Між тим, на матеріал телеканалу, у якому можна було помітити елементи російської пропаганди, відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко.

"Поганий приклад так званої "нейтральної журналістики": репортаж France 24 з позицій окупантів, які вчаться вбивати українців (і готуються до чергової Бучі). Навряд чи можна уявити собі такий репортаж з нацистських позицій в Нормандії напередодні "Дня Д". Чи я помиляюся, хіба це нормально?", – написав український посол у своєму Twitter.