Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сюжет France 24 из лагеря оккупантов: канал удалил видео, посольство Украины отреагировало

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 21:02
Сюжет France 24 из лагеря оккупантов: канал удалил видео, посольство Украины отреагировало
Фото: Getty Images

Телеканал France 24, который финансирует французское государство, выдали сюжет о подготовке российских оккупационных войск к контрнаступлению Украины, который в материале назывался "враждебным".

Об этом сообщает "Европейская правда".

На сайте телеканала, а также на Youtube-канале France 24 больше недоступен сюжет под названием "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением".

Между тем, на материал телеканала, в котором можно было заметить элементы российской пропаганды, отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Плохой пример так называемой "нейтральной журналистики": репортаж France 24 с позиций оккупантов, которые учатся убивать украинцев (и готовятся к очередной Буче). Вряд ли можно представить себе такой репортаж с нацистских позиций в Нормандии накануне "Дня Д". Или я ошибаюсь, разве это нормально?", – написал украинский посол в своем Twitter.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ФранциявойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

G7 сохранит лимит цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель – СМИ

Запрет импорта украинской агропродукции усложняет продолжение беспошлинной торговли ЕС с Украиной – СМИ

Зеленскому на ставке доложили о ситуации на фронте и украинских боеприпасах

фотоРоссия приговорила оппозиционера Кара-Мурзу к 25 годам колонии

Офис омбудсмена получил десятки видео казней украинских военных

Пять стран G7 договорились вытеснять Россию с международного рынка ядерного топлива

Все новости...
Франция
Суд Франции подтвердил конституционность пенсионной реформы, которая вызвала массовые протесты
France 24 показал сюжет из лагеря российских оккупантов и назвал "вражеским" контрнаступление Украины
Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль
Последние новости
17:17
В Винницкой области сотрудник частной больницы задушил пациентку
17:05
Украинское министерство опубликовало список спортсменов РФ и Беларуси, поддерживающих войну
16:58
SpaceX отложила первый тестовый пуск ракеты Starship: причины
16:57
Изображение, созданное с помощью ИИ, выиграло престижный фотоконкурс
16:56
аудіоНадо убивать женщин и детей, это зачистка – СБУ опубликовала перехваченный разговор оккупанта
16:33
На Киевщине будут судить подростков, которые до потери сознания избили 14-летнего знакомого
16:28
G7 сохранит лимит цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель – СМИ
16:16
Оккупанты ставят камеры видеонаблюдения в Крыму: боятся диверсий
16:01
Украинцам не до развлечений: как зарабатывают и выживают кинотеатры на второй год большой войны
15:40
Переход к валютной либерализации не является вопросом ближайшей перспективы – глава НБУ
Все новости...
Реклама: