Сюжет France 24 из лагеря оккупантов: канал удалил видео, посольство Украины отреагировало

Телеканал France 24, который финансирует французское государство, выдали сюжет о подготовке российских оккупационных войск к контрнаступлению Украины, который в материале назывался "враждебным".

Об этом сообщает "Европейская правда".

На сайте телеканала, а также на Youtube-канале France 24 больше недоступен сюжет под названием "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением".

Между тем, на материал телеканала, в котором можно было заметить элементы российской пропаганды, отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Плохой пример так называемой "нейтральной журналистики": репортаж France 24 с позиций оккупантов, которые учатся убивать украинцев (и готовятся к очередной Буче). Вряд ли можно представить себе такой репортаж с нацистских позиций в Нормандии накануне "Дня Д". Или я ошибаюсь, разве это нормально?", – написал украинский посол в своем Twitter.