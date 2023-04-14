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МЗС: Причетні до репортажу France 24 з табору окупантів відповідатимуть за законом

П'ятниця, 14 квітня 2023, 21:40
МЗС: Причетні до репортажу France 24 з табору окупантів відповідатимуть за законом
Фото: Getty Images

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розкритикував французький канал France 24 за сюжет із окупованої території України про підготовку російських військових.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Ніколенко написав у Twitter.

"Сюжет France 24 про російських військових, які готуються вбивати українців – ганьба журналістиці. Потрапляння на окуповані території без згоди України порушує українське законодавство, і причетні до таких дій відповідатимуть за законом", – зазначив він.

Нагадаємо, знімальна група телеканалу France 24 відвідала табір, де проходять підготовку російські окупаційні війська, які воюють в агресивній війні проти України.

У підсумку телеканал зняв сюжет без згадок про те, що російські військові здійснюють незаконну агресію проти України. Натомість у матеріалі військові РФ хвалилися, що їхня зброя краща за західну, зокрема – за танки Leopard. 

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Один із героїв сюжету також казав, що "з гідністю захищає історію" своєї країни. Ще один російський солдат сказав, що не боїться контрнаступу українських військ.

Після розголосу France 24 видалив суперечливий сюжет, а на матеріал телеканалу, у якому можна було помітити елементи російської пропаганди, відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко.

Теми: ФранціяУкраїна
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