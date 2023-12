МЗС: Причетні до репортажу France 24 з табору окупантів відповідатимуть за законом

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розкритикував французький канал France 24 за сюжет із окупованої території України про підготовку російських військових.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Ніколенко написав у Twitter.

"Сюжет France 24 про російських військових, які готуються вбивати українців – ганьба журналістиці. Потрапляння на окуповані території без згоди України порушує українське законодавство, і причетні до таких дій відповідатимуть за законом", – зазначив він.

.@FRANCE24 report on Russian troops preparing to kill Ukrainian people is disgrace to journalism. Going to occupied territories without Ukraine’s consent violates Ukrainian legislation, and those who participate in such actions will be held accountable by the law.