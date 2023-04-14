МИД: Причастные к репортажу France 24 из лагеря оккупантов будут отвечать по закону

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал французский канал France 24 за сюжет с оккупированной территории Украины о подготовке российских военных.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Николенко написал в Twitter.

"Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев – позор журналистике. Попадание на оккупированные территории без согласия Украины нарушает украинское законодательство, и причастные к таким действиям будут отвечать по закону", – отметил он.

.@FRANCE24 report on Russian troops preparing to kill Ukrainian people is disgrace to journalism. Going to occupied territories without Ukraine’s consent violates Ukrainian legislation, and those who participate in such actions will be held accountable by the law. April 14, 2023

Напомним, съемочная группа телеканала France 24 посетила лагерь, где проходят подготовку российские оккупационные войска, которые воюют в агрессивной войне против Украины.

В итоге телеканал снял сюжет без упоминаний о том, что российские военные осуществляют незаконную агрессию против Украины. Зато в материале военные РФ хвастались, что их оружие лучше западного, в частности – за танки Leopard.

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Один из героев сюжета также говорил, что "с достоинством защищает историю" своей страны. Еще один российский солдат сказал, что не боится контрнаступления украинских войск.

После огласки France 24 удалил противоречивый сюжет, а на материал телеканала, в котором можно было заметить элементы российской пропаганды, отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.