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Путін схвалив електронні повістки та закрив кордони для ухилянтів

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 квітня 2023, 22:06
Путін схвалив електронні повістки та закрив кордони для ухилянтів
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон, який прирівняв електронні повістки до паперових, запроваджує створення реєстру військовозобов'язаних та закриває кордони для ухилянтів.

Джерело: "Meduza", російські пропагандистські інформагентства

Деталі: Закон передбачає створення цифрового реєстру військового обліку, веденням якого займуться військові комісаріати. У ньому зберігатимуться особисті дані військовозобов'язаного, зокрема місце проживання і місце перебування, місце роботи, відомості про стан здоров'я та інші дані.

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Передавати відомості до реєстру зобов'язані будуть МВС, ФНС, суди, медичні організації, навчальні заклади та інші відомства й організації.

Військкомати зможуть надсилати повістки рекомендованими листами за місцем проживання або в електронному вигляді в особистий кабінет на "Держпослугах".

Повістку вважатимуть отриманою одразу після її розміщення в особистому кабінеті.

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Після того, як повістку вважатимуть врученою, військовозобов'язаному забороняють виїзд із країни доти, поки він не з'явиться до військкомату. "Ухилянта також можуть позбавити права керувати автомобілем, реєструвати нерухомість і брати кредити.

Що було раніше: 11 квітня Держдума Росії ухвалила відповідний законопроєкт одразу в другому і третьому читанні. Наступного дня його схвалила Рада Федерації країни.

Теми: ПутінРосіявійна
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