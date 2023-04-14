Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін схвалив електронні повістки та закрив кордони для ухилянтів

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 квітня 2023, 22:06
Путін схвалив електронні повістки та закрив кордони для ухилянтів
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон, який прирівняв електронні повістки до паперових, запроваджує створення реєстру військовозобов'язаних та закриває кордони для ухилянтів.

Джерело: "Meduza", російські пропагандистські інформагентства

Деталі: Закон передбачає створення цифрового реєстру військового обліку, веденням якого займуться військові комісаріати. У ньому зберігатимуться особисті дані військовозобов'язаного, зокрема місце проживання і місце перебування, місце роботи, відомості про стан здоров'я та інші дані.

Передавати відомості до реєстру зобов'язані будуть МВС, ФНС, суди, медичні організації, навчальні заклади та інші відомства й організації.

Військкомати зможуть надсилати повістки рекомендованими листами за місцем проживання або в електронному вигляді в особистий кабінет на "Держпослугах".

Повістку вважатимуть отриманою одразу після її розміщення в особистому кабінеті.

Після того, як повістку вважатимуть врученою, військовозобов'язаному забороняють виїзд із країни доти, поки він не з'явиться до військкомату. "Ухилянта також можуть позбавити права керувати автомобілем, реєструвати нерухомість і брати кредити.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 11 квітня Держдума Росії ухвалила відповідний законопроєкт одразу в другому і третьому читанні. Наступного дня його схвалила Рада Федерації країни.

Теми: ПутінРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Незважаючи на міжусобиці, Міноборони РФ посилює "Вагнер" для захоплення Бахмута – ISW

відео, оновленоУ російському Бєлгороді та районі – пожежі

Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році

Путін зустрівся з міністром оборони Китаю: хвалили військову співпрацю

У Слов’янську завершили рятувальні роботи: 15 загиблих, 24 поранених

фотоУ Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП

Усі новини...
Путін
Пригожин закликає Путіна оголосити про закінчення "СВО"
У ISW пояснили, як Кремль хоче використати арешт американського журналіста
Путіна потрібно ліквідувати – Вілкул
Останні новини
08:34
Країни G7 домовились краще реагувати на ухилення від санкцій і поставки зброї Росії
08:15
Хорватія відмовила у притулку п'ятьом чеченцям, які втекли від мобілізації в РФ
07:55
Захисники за добу знищили майже 600 окупантів та 3 танки - Генштаб
07:54
фото, відеоУ Казахстані через вибух газового балона обвалився під’їзд, є загиблий і постраждалі
07:10
Південна Корея, США і Японія розгорнули у Східному морі військові навчання
06:28
Захисники відбили понад 60 атак і уразили два ЗРК ворога – зведення
05:30
G7 має показати Путіну, що він не досягне своїх цілей – Бербок
04:36
Канада передасть Україні російський літак АН-124 – Шмигаль
03:37
ІДІЛ підозрюють у вбивстві 30 осіб у Сирії
02:35
Незважаючи на міжусобиці, Міноборони РФ посилює "Вагнер" для захоплення Бахмута – ISW
Усі новини...
Реклама: