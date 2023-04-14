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Путин одобрил электронные повестки и закрыл границы для уклонистов

Станислав ПогориловПятница, 14 апреля 2023, 22:06
Путин одобрил электронные повестки и закрыл границы для уклонистов
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон, который приравнял электронные повестки к бумажным, вводит создание реестра военнообязанных и закрывает границы для уклонистов.

Источник: "Meduza", российские пропагандистские информагентства

Детали: Закон предусматривает создание цифрового реестра воинского учета, ведением которого займутся военные комиссариаты. В нем будут храниться личные данные военнообязанного, в частности место жительства и место пребывания, место работы, сведения о состоянии здоровья и другие данные.

Передавать сведения в реестр обязаны будут МВД, ФНС, суды, медицинские организации, учебные заведения и другие ведомства и организации.

Военкоматы смогут отправлять повестки заказными письмами по месту жительства или в электронном виде в личный кабинет на "Госуслугах".

Повестка будет считаться полученной сразу после ее размещения в личном кабинете.

После того, как повестка будет считаться врученной, военнообязанному запрещают выезд из страны до тех пор, пока он не явится в военкомат. Уклониста также могут лишить права управлять автомобилем, регистрировать недвижимость и брать кредиты.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 11 апреля Госдума России приняла соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтении. На следующий день его одобрил Совет Федерации страны.

Темы: ПутинРосcиявойна
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