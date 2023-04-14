Посол Британії про літаки для України: Це довгострокова розмова

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс, коментуючи рішення про літаки для України, заявила, що Велика Британія не може завжди бути першою у питанні зброї і це "довгострокова розмова".

Джерело: посол в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Для нас це довгострокова розмова. Ми не можемо бути завжди першими, хто це зробить. Там, де у нас є можливість і ми вважаємо, що це допоможе змінити ситуацію, ми це робимо...

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Ми часто були першими, хто надавав допомогу, але з точки зору винищувачів, ми вважаємо, що це довгостроковий механізм стримування".

Деталі: Посол додала, що прем'єр країни вирішив, що літаки – це довгострокове рішення, тому спочатку Британія вирішила розпочне тренування українських пілотів.

На думку Сіммонс, питання членства України у НАТО - це також довгострокова розмова. Вона наголосила, що Британія виступає за приєднання України до Альянсу.

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Посол також розповіла, що вирішила не дивитися жорстоке відео вбивства українського воїна, яке нещодавно обурило світову спільноту.

Сіммонс додала, що не буде коментувати військову допомогу Британії для України.