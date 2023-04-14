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Посол Британии о самолетах для Украины: Это долгосрочный разговор

Алена МазуренкоПятница, 14 апреля 2023, 23:23
Посол Британии о самолетах для Украины: Это долгосрочный разговор
фото: Мелинды Симмонс в twitter

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, комментируя решение о самолетах для Украины, заявила, что Великобритания не может всегда быть первой в вопросе оружия и это "долгосрочный разговор".

Источник: посол в эфире телемарафона

Прямая речь: "Для нас это долгосрочный разговор. Мы не можем быть всегда первыми, кто это сделает. Там, где у нас есть возможность и мы считаем, что можем изменить ситуацию, мы это делаем...

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Мы часто были первыми, кто оказывал помощь. Но с точки зрения истребителей, мы считаем, что это долгосрочный механизм сдерживания".

Детали: Посол добавила, что премьер страны решил, что самолеты - это долгосрочное решение, поэтому сначала Великобритания начнет тренировки украинских пилотов.

По мнению Симмонс, вопрос членства Украины в НАТО – это также долгосрочный разговор. Она отметила, что Великобритания выступает за присоединение Украины к Альянсу.

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Посол также рассказала, что решила не смотреть жестокое видео убийства украинского воина, которое недавно возмутило мировое сообщество.

Симмонс добавила, что не будет комментировать военную помощь Британии для Украины.

Темы: ВеликобританияавиаУкраина
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