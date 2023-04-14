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Польща передаватиме Україні МіГ-29 поступово – Дуда

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 квітня 2023, 23:51
Польща передаватиме Україні МіГ-29 поступово – Дуда
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща передаватиме Україні літаки МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку літаків винищувачами FA-50 та згодом F-35.

Джерело: Дуда на пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом

Пряма мова: "Зараз ми висилаємо Україні літаки МіГ-29. Ймовірно, ми ці літаки, те що у нас ще залишилося, поступово передаватимемо (Україні – ред.) з наших ресурсів.

Однак ми це робитимемо в міру того, як ці ресурси поповнюватимуться новими літаками стандартів НАТО, які ми купуємо для польської армії".

Деталі: Дуда зазначив, що йдеться про літаки FA-50, які Польща закупила у Південної Кореї, і перші одиниці яких потраплять до Польщі вже влітку 2023 року, а також про літаки F-35 із США.

Президент Польщі повідомив, що виробництво F-35 для ЗС Польщі вже розпочалася, а глава польського уряду Матеуш Моравeцький, який днями був з візитом у США, вів переговори на цю тему з американським виробником - компанією Lokheed Martin.

Дуда заявив, що Польща займає третє місце, після США і Британії, за рівнем військової допомоги Україні.

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За його словами, Варшава передала Києву понад 300 танків PT-91 і Т-72, а також Leopard 2, САУ Krab, ПЗРК Piorun.

Наразі Польща передала Україні 8 літаків МіГ-29 та готує до передачі ще 6 винищувачів.

Теми: ПольщавійнаДудаавіа
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