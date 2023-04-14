Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша будет передавать Украине МиГ-29 постепенно – Дуда

Алена МазуренкоПятница, 14 апреля 2023, 23:51
Польша будет передавать Украине МиГ-29 постепенно – Дуда
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша будет передавать Украине самолеты МиГ-29 постепенно, по мере пополнения собственного парка самолетов истребителями FA-50 и впоследствии F-35.

Источник: Дуда на пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом

Прямая речь: "Сейчас мы высылаем Украине самолеты МиГ-29. Вероятно, мы эти самолеты, то что у нас еще осталось, постепенно будем передавать (Украине - ред.) из наших ресурсов.

Реклама:

Однако мы это будем делать по мере того, как эти ресурсы будут пополняться новыми самолетами стандартов НАТО, которые мы покупаем для польской армии".

Детали: Он отметил, что речь идет о самолетах FA-50, которые Польша закупила у Южной Кореи, и первые единицы которых попадут в Польшу уже летом 2023 года, а также о самолетах F-35 из США.

Президент Польши сообщил, что производство F-35 для ВС Польши уже началось, а глава польского правительства Матеуш Моравецкий, который на днях был с визитом в США, вел переговоры на эту тему с американским производителем - компанией Lokheed Martin.

ВИДЕО ДНЯ

Дуда заявил, что Польша занимает третье место, после США и Британии, по уровню военной помощи Украине.

По его словам, Варшава передала Киеву более 300 танков PT-91 и Т-72, а также Leopard 2, САУ Krab, ПЗРК Piorun.

Польша уже передала Украине 8 самолетов МиГ-29 и готовит к передаче еще 6 истребителей.

Темы: ПольшавойнаДудаавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
Все новости...
Реклама: