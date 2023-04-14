Польша будет передавать Украине МиГ-29 постепенно – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша будет передавать Украине самолеты МиГ-29 постепенно, по мере пополнения собственного парка самолетов истребителями FA-50 и впоследствии F-35.

Источник: Дуда на пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом

Прямая речь: "Сейчас мы высылаем Украине самолеты МиГ-29. Вероятно, мы эти самолеты, то что у нас еще осталось, постепенно будем передавать (Украине - ред.) из наших ресурсов.

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Однако мы это будем делать по мере того, как эти ресурсы будут пополняться новыми самолетами стандартов НАТО, которые мы покупаем для польской армии".

Детали: Он отметил, что речь идет о самолетах FA-50, которые Польша закупила у Южной Кореи, и первые единицы которых попадут в Польшу уже летом 2023 года, а также о самолетах F-35 из США.

Президент Польши сообщил, что производство F-35 для ВС Польши уже началось, а глава польского правительства Матеуш Моравецкий, который на днях был с визитом в США, вел переговоры на эту тему с американским производителем - компанией Lokheed Martin.

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Дуда заявил, что Польша занимает третье место, после США и Британии, по уровню военной помощи Украине.

По его словам, Варшава передала Киеву более 300 танков PT-91 и Т-72, а также Leopard 2, САУ Krab, ПЗРК Piorun.

Польша уже передала Украине 8 самолетов МиГ-29 и готовит к передаче еще 6 истребителей.