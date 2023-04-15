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Байден планує незабаром офіційно оголосити про участь у виборах президента США

"Українська правда"Субота, 15 квітня 2023, 03:51
Байден планує незабаром офіційно оголосити про участь у виборах президента США
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден, якому в листопаді минулого року виповнилося 80 років, заявив, що у 2024 році буде балотуватися на другий термін і "відносно скоро" оголосить про це.

Джерело: Байден, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Я вже зробив розрахунки. Ми оголосимо про це (участь у виборах президента США – ред.) відносно скоро. Я говорив вам, що мій план – балотуватися знову".

Що цьому передувало:

  • Нещодавно Джо Байден підтвердив свої наміри балотуватись на другий термін у 2024 році.
  • Раніше телеканал CNN повідомляв, що президент США у приватних розмовах говорить, що "точно балотуватиметься" на другий термін, а в Демократичній партії заявили, що відповідне рішення він може офіційно оголосити влітку.

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Теми: СШАБайденвибори
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