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Байден планирует вскоре официально объявить об участии в выборах президента США

"Украинская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 03:51
Байден планирует вскоре официально объявить об участии в выборах президента США
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, заявил, что в 2024 году будет баллотироваться на второй срок и "относительно скоро" объявит об этом.

Источник: Байден, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Я уже сделал расчеты. Мы объявим об этом (участие в выборах президента США – ред.) относительно скоро. Я говорил вам, что мой план – баллотироваться снова".

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Что этому предшествовало:

  • Недавно Джо Байден подтвердил свои намерения баллотироваться на второй срок в 2024 году.
  • Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США в частных разговорах говорит, что "точно будет баллотироваться" на второй срок, а в Демократической партии заявили, что соответствующее решение он может официально объявить летом.

Темы: СШАБайденвиборы
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