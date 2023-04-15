Байден планирует вскоре официально объявить об участии в выборах президента США
Суббота, 15 апреля 2023, 03:51
Президент США Джо Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, заявил, что в 2024 году будет баллотироваться на второй срок и "относительно скоро" объявит об этом.
Источник: Байден, которого цитирует Reuters
Прямая речь: "Я уже сделал расчеты. Мы объявим об этом (участие в выборах президента США – ред.) относительно скоро. Я говорил вам, что мой план – баллотироваться снова".
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Что этому предшествовало:
- Недавно Джо Байден подтвердил свои намерения баллотироваться на второй срок в 2024 году.
- Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США в частных разговорах говорит, что "точно будет баллотироваться" на второй срок, а в Демократической партии заявили, что соответствующее решение он может официально объявить летом.