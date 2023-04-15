Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден планирует вскоре официально объявить об участии в выборах президента США

"Украинская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 03:51
Байден планирует вскоре официально объявить об участии в выборах президента США
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, заявил, что в 2024 году будет баллотироваться на второй срок и "относительно скоро" объявит об этом.

Источник: Байден, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Я уже сделал расчеты. Мы объявим об этом (участие в выборах президента США – ред.) относительно скоро. Я говорил вам, что мой план – баллотироваться снова".

Что этому предшествовало:

  • Недавно Джо Байден подтвердил свои намерения баллотироваться на второй срок в 2024 году.
  • Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США в частных разговорах говорит, что "точно будет баллотироваться" на второй срок, а в Демократической партии заявили, что соответствующее решение он может официально объявить летом.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАБайденвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

В Тернополе УПЦ МП запретили пользоваться Кафедральным собором

Украина говорит об угрозе срыва "зернового соглашения", вице-премьер едет на переговоры в Турцию

Все новости...
США
Украина абсолютно едина с США в подготовке контрнаступления – Шмыгаль
Украине выделят 5 млрд долларов дополнительной помощи – Шмыгаль
"Сливы" документов Пентагона: арестованному военному предъявили обвинение
Последние новости
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
23:14
Макрон сожалеет об отсутствии компромисса по пенсионной реформе, но отменять ее не будет
22:53
В ЕС стало меньше украинцев, которым предоставляют временную защиту - Евростат
22:45
Данилов: Никто не начнет контрнаступление неподготовленным
Все новости...
Реклама: