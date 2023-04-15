Трюдо: Впевнений, що Україна переможе

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив впевненість, що Україна здобуде перемогу у війні проти РФ, а також заявив, що Канада й надалі допомагатиме Києву.

Джерело: заява Трюдо, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Я не маю жодного сумніву й повністю впевнений, що Україна переможе".

Деталі: Трюдо наголосив, що Канада "ніколи не залишатиметься осторонь" та продовжить підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

"Ми й надалі надаватимемо військову, економічну, гуманітарну, торговельну і комерційну підтримку, займатимемося зерном і працюватимемо із друзями над розбудовою успішного майбутнього для себе й усіх тих, хто поділяє наші цінності", – сказав прем'єр.