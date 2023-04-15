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Трюдо: Уверен, что Украина победит

"Украинская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 05:58
Трюдо: Уверен, что Украина победит
Джастин Трюдо. ФОТО GETTY IMAGES

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил уверенность, что Украина одержит победу в войне против РФ, а также заявил, что Канада и в дальнейшем будет помогать Киеву.

Источник: заявление Трюдо, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Я не имею никакого сомнения и полностью уверен, что Украина победит".

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Детали: Трюдо подчеркнул, что Канада "никогда не будет оставаться в стороне" и продолжит поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

"Мы и в дальнейшем будем предоставлять военную, экономическую, гуманитарную, торговую и коммерческую поддержку, заниматься зерном и работать с друзьями над развитием успешного будущего для себя и всех тех, кто разделяет наши ценности", – сказал премьер.

Темы: КанадаУкраинавойна
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