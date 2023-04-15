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Росіяни обстріляли Вовчанськ, влучили у медичний заклад

Роман ПетренкоСубота, 15 квітня 2023, 08:58
Росіяни обстріляли Вовчанськ, влучили у медичний заклад
наслідки обстрілу харківщини 14 квітня, фото ова

Російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області, є поранена працівниця медичного закладу.

Джерело: глава ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За добу 14 квітня росіяни обстрілювали прикордонні міста і сіл Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

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Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено медичний заклад. 62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань. Крім того, у Вовчанську обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків.

Також під ворожими обстрілами вчора перебували Стариця, Стрілеча, Дворічна, Красне перше та інші населені пункти.

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Теми: Харківська областьобстрілвійнаРосія
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