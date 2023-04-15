Россияне обстреляли Волчанск, попали в медицинское учреждение
Суббота, 15 апреля 2023, 08:58
Российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области, есть раненая работница медицинского учреждения.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram
Детали: За сутки 14 апреля россияне обстреливали приграничные города и села Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
В результате обстрелов Волчанска повреждено медицинское учреждение. 62-летняя работница заведения получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Здание заведения претерпело существенные разрушения. Кроме того, в Волчанске обстрелами повреждены 5 частных жилых домов.
Также под вражескими обстрелами вчера находились Старица, Стрелечья, Двуречная, Красное первое и другие населенные пункты.