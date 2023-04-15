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Россияне обстреляли Волчанск, попали в медицинское учреждение

Роман ПетренкоСуббота, 15 апреля 2023, 08:58
Россияне обстреляли Волчанск, попали в медицинское учреждение
последствия обстрела харьковщины 14 апреля, фото ова

Российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области, есть раненая работница медицинского учреждения.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: За сутки 14 апреля россияне обстреливали приграничные города и села Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В результате обстрелов Волчанска повреждено медицинское учреждение. 62-летняя работница заведения получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Здание заведения претерпело существенные разрушения. Кроме того, в Волчанске обстрелами повреждены 5 частных жилых домов.

Также под вражескими обстрелами вчера находились Старица, Стрелечья, Двуречная, Красное первое и другие населенные пункты.

Темы: Харьковская областьобстрелвойнаРосcия
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