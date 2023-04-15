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Розвідка Британії: "Електронні повістки" у Росії поки не означають великої хвилі примусової мобілізації

"Європейська правда"Субота, 15 квітня 2023, 09:56

Британська розвідка вважає, що незабаром у РФ спробують робити акцент на залучення до лав армії добровольців, а запуск "електронних повісток" – скоріше захід на перспективу, аби в умовах тривалої війни спростити поповнення особового складу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії про війну в Україні за 15 квітня. 

Аналітики нагадують, що 11 квітня Держдума РФ ухвалила закон, яким створюють єдиний реєстр військовозобов’язаних і передбачається можливість надсилати їм повістки в електронному вигляді – усуваючи можливість ухилятися, яка була з паперовими повістками. 

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Оскільки дані військовозобов’язаних тепер будуть пов’язані з іншими цифровими держреєстрами, ухилянтам загрожують автоматичні проблеми з працевлаштуванням чи виїздом за кордон.

"Ці заходи набудуть чинності пізніше цього року і безпосередньо не вказують на якусь велику нову хвилю примусової мобілізації. Зараз Росія віддає перевагу зусиллям для залучення додаткових добровольців. Втім, цей захід, скоріш за все, частина довгострокової стратегії забезпечення особового складу, оскільки Росія очікує, що конфлікт буде тривалим", – зазначає розвідка. 

У п’ятничному огляді розповідали, що Росія активізувала наступ на Бахмут завдяки покращенню взаємодії між Міноборони РФ і групою "Вагнера".

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Теми: Росіявійнамобілізація
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