Разведка Британии: "Электронные повестки" в России пока не означают большой волны принудительной мобилизации

Британская разведка считает, что вскоре в РФ попытаются делать акцент на привлечение в ряды армии добровольцев, а запуск "электронных повесток" - скорее мера на перспективу, чтобы в условиях длительной войны упростить пополнение личного состава.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании о войне в Украине за 15 апреля.

Аналитики напоминают, что 11 апреля Госдума РФ приняла закон, которым создают единый реестр военнообязанных и предусматривается возможность отправлять им повестки в электронном виде - устраняя возможность уклоняться, которая была с бумажными повестками.

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Поскольку данные военнообязанных теперь будут связаны с другими цифровыми госреестрами, уклонистам грозят автоматические проблемы с трудоустройством или выездом за границу.

"Эти меры вступят в силу позже в этом году и непосредственно не указывают на какую-то большую новую волну принудительной мобилизации. Сейчас Россия отдает предпочтение усилиям для привлечения дополнительных добровольцев. Впрочем, эта мера, скорее всего, часть долгосрочной стратегии обеспечения личного состава, поскольку Россия ожидает, что конфликт будет длительным", - отмечает разведка.

В пятничном обзоре рассказывали, что Россия активизировала наступление на Бахмут благодаря улучшению взаимодействия между Минобороны РФ и группой "Вагнера".