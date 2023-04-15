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У групі щодо створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ вже 34 країни – МЗС

"Європейська правда"Субота, 15 квітня 2023, 11:32
У групі щодо створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ вже 34 країни – МЗС
ПУТІН, ФОТО: GETTY IMAGES

Кількість країн-учасниць групи, що працює над створенням спецтрибуналу щодо російського злочину агресії, зросла до 34.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба розповів, що до групи приєднується ще одна країна – Коста-Ріка. 

"Під час нашої телефонної розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до Core Group щодо спецтрибуналу за злочин агресії проти України – збільшуючи загальну кількість країн до 34", – зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, рішення про те, як саме буде виглядати трибунал щодо російського злочину агресії, ще не прийняте, поки продовжують розглядатися три різних варіанти.

Детально на цю тему читайте в інтерв'ю з Антоном Кориневичем – послом з особливих доручень у МЗС, головним представником України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ: На "лаві підсудних" трибуналу буде близько 20 росіян

Теми: РосіявійнаГаазький трибунал
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