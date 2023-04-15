Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У групі щодо створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ вже 34 країни – МЗС

"Європейська правда"Субота, 15 квітня 2023, 11:32
У групі щодо створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ вже 34 країни – МЗС
ПУТІН, ФОТО: GETTY IMAGES

Кількість країн-учасниць групи, що працює над створенням спецтрибуналу щодо російського злочину агресії, зросла до 34.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба розповів, що до групи приєднується ще одна країна – Коста-Ріка. 

Реклама:

"Під час нашої телефонної розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до Core Group щодо спецтрибуналу за злочин агресії проти України – збільшуючи загальну кількість країн до 34", – зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, рішення про те, як саме буде виглядати трибунал щодо російського злочину агресії, ще не прийняте, поки продовжують розглядатися три різних варіанти.

Детально на цю тему читайте в інтерв'ю з Антоном Кориневичем – послом з особливих доручень у МЗС, головним представником України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ: На "лаві підсудних" трибуналу буде близько 20 росіян

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіявійнаГаазький трибунал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Росіяни обстріляли Вовчанськ, влучили у медичний заклад
Розвідка Британії: "Електронні повістки" у Росії поки не означають великої хвилі примусової мобілізації
Під російським обстрілом були дев’ять областей України – ОВА
У Маріуполі пролунали два потужних вибухи – Андрющенко
Останні новини
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
Усі новини...
Реклама: