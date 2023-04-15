Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В группе по созданию спецтрибунала за преступление агрессии РФ уже 34 страны – МИД

"Европейская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 11:32
В группе по созданию спецтрибунала за преступление агрессии РФ уже 34 страны – МИД
ПУТиН, ФОТО: GETTY IMAGES

Количество стран-участниц группы, работающей над созданием спецтрибунала по российскому преступлению агрессии, возросло до 34.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба рассказал, что к группе присоединяется еще одна страна – Коста-Рика.

"Во время нашего телефонного разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил мне, что Коста-Рика решила присоединиться к Core Group по спецтрибуналу за преступление агрессии против Украины – увеличивая общее количество стран до 34", – отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, решение о том, как именно будет выглядеть трибунал по российскому преступлению агрессии, еще не принято, пока продолжают рассматриваться три разных варианта.

Подробно на эту тему читайте в интервью с Антоном Кориневичем – послом по особым поручениям в МИД, главным представителем Украины в вопросах, касающихся международного юридического преследования РФ: На "скамье подсудимых" трибунала будет около 20 россиян.

Темы: РосcиявойнаГаагский трибунал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Никто не поймет, если в Вильнюсе не прозвучит приглашение Украины в НАТО

Мэр Парижа – Зеленскому: Если в 2024 году еще будет война, спортсменов РФ не должно быть на Олимпиаде

Молдова заявила о нарушении режима безопасности российскими войсками в "Приднестровье"

Сейм Литвы преодолел вето президента и ввел санкции против россиян и белорусов

Возобновление транзита агропродукции через Польшу: Укртрансбезпека опубликовала новые правила

Секретные документы Пентагона: Китай отказался давать "вагнеровцам" оружие

Все новости...
Россияне обстреляли Волчанск, попали в медицинское учреждение
Разведка Британии: "Электронные повестки" в России пока не означают большой волны принудительной мобилизации
Под российским обстрелом были девять областей Украины - ОВА
В Мариуполе прогремели два мощных взрыва - Андрющенко
Последние новости
02:35
обновлено от 00:19В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, работает ПВО
02:16
Обстрелы Сумщины: за сутки – 44 "прилета"
01:49
Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам
00:58
Взрыв в Белгороде: Минобороны РФ сообщило о падении на город авиационного боеприпаса
23:59
Зеленский обратился к парламенту Мексики
23:42
Байден поговорил с Макроном после его неоднозначных заявлений о США и Китае
23:19
Зеленский: Никто не поймет, если в Вильнюсе не прозвучит приглашение Украины в НАТО
23:00
В Турции объяснили, почему не вводят санкции против РФ: Как тогда торговать и приедут ли туристы?
22:37
фото, видеоВ российском Белгороде "было громко" – в городе огромная воронка
22:17
В Сербии радуются, что из-за войны в Украине к ним переехали тысячи образованных россиян
Все новости...
Реклама: