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В группе по созданию спецтрибунала за преступление агрессии РФ уже 34 страны – МИД

"Европейская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 11:32
В группе по созданию спецтрибунала за преступление агрессии РФ уже 34 страны – МИД
ПУТиН, ФОТО: GETTY IMAGES

Количество стран-участниц группы, работающей над созданием спецтрибунала по российскому преступлению агрессии, возросло до 34.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба рассказал, что к группе присоединяется еще одна страна – Коста-Рика.

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"Во время нашего телефонного разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил мне, что Коста-Рика решила присоединиться к Core Group по спецтрибуналу за преступление агрессии против Украины – увеличивая общее количество стран до 34", – отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, решение о том, как именно будет выглядеть трибунал по российскому преступлению агрессии, еще не принято, пока продолжают рассматриваться три разных варианта.

Подробно на эту тему читайте в интервью с Антоном Кориневичем – послом по особым поручениям в МИД, главным представителем Украины в вопросах, касающихся международного юридического преследования РФ: На "скамье подсудимых" трибунала будет около 20 россиян.

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Темы: РосcиявойнаГаагский трибунал
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