У Росії судитимуть п'ятьох українських військових із Мелітополя

Суд у Ростові-на-Дону розгляне "найбільшу за кількістю учасників" кримінальну справу нібито про організацію підпілля на території окупованого Мелітополя.

Джерело: "Комерсант"

Деталі: За версією ФСБ, п'ятеро жителів Мелітополя - контрактник ЗСУ Ігор Горлов, військовослужбовці тероборони Володимир Зуєв, Андрій Голубєв і Олександр Жуков, а також звільнений у відставку Юрій Петров - нібито були членами "Союзу учасників АТО Мелітополя".

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Росія приписує українцям нібито планування вибухів "у розташуваннях російських військ і місцях роздачі гуманітарної допомоги".

Українці, за версією ФСБ, начебто збиралися закидати гранатами військову техніку, військовослужбовців і підірвати автомобіль.

Зазначається, що жителів Мелітополя затримали, потім доправили до Криму, а пізніше - до СІЗО "Лефортово" в Москві.

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Суд розпочнеться у квітні.