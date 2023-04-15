У Росії судитимуть п'ятьох українських військових із Мелітополя
Суд у Ростові-на-Дону розгляне "найбільшу за кількістю учасників" кримінальну справу нібито про організацію підпілля на території окупованого Мелітополя.
Джерело: "Комерсант"
Деталі: За версією ФСБ, п'ятеро жителів Мелітополя - контрактник ЗСУ Ігор Горлов, військовослужбовці тероборони Володимир Зуєв, Андрій Голубєв і Олександр Жуков, а також звільнений у відставку Юрій Петров - нібито були членами "Союзу учасників АТО Мелітополя".
Росія приписує українцям нібито планування вибухів "у розташуваннях російських військ і місцях роздачі гуманітарної допомоги".
Українці, за версією ФСБ, начебто збиралися закидати гранатами військову техніку, військовослужбовців і підірвати автомобіль.
Зазначається, що жителів Мелітополя затримали, потім доправили до Криму, а пізніше - до СІЗО "Лефортово" в Москві.
Суд розпочнеться у квітні.