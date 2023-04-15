В России будут судить пятерых украинских военных из Мелитополя

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит "крупнейшее по числу участников" уголовное дело якобы об организации подполья на территории оккупированного Мелитополя.

Источник: "Коммерсант"

Детали: По версии ФСБ, пятеро жителей Мелитополя – контрактник ВСУ Игорь Горлов, военнослужащие теробороны Владимир Зуев, Андрей Голубев и Александр Жуков, а также уволенный из украинской армии в отставку Юрий Петров – якобы состояли в "Союзе участников АТО Мелитополя".

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Россия приписывает украинцам якобы планирование взрывов "в расположениях российских войск и местах раздачи гуманитарной помощи".

Украинцы по версии ФСБ собирались закидать гранатами военную технику, военнослужащих и подорвать автомобиль.

Отмечается, что жителей Мелитополя задержали, затем доставили в Крым, а позже — в СИЗО "Лефортово" в Москве.

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Суд начнется в апреле.