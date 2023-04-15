ЗСУ показали, як росіяни "відпочивають" у спалених танках під Вугледаром
Субота, 15 квітня 2023, 13:50
Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив фото знищеної російської техніки під Вугледаром Донецької області.
Джерело: Тарнавський у Telegram
Пряма мова Тарнавського: "Відпочивають орки під Вугледаром.
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Сили оборони тримають позиції під цим містом, а також не дають ворогу наблизитися до Авдіївки.
Наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задачі на найвищому рівні".