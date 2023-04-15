ЗСУ показали, як росіяни "відпочивають" у спалених танках під Вугледаром

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив фото знищеної російської техніки під Вугледаром Донецької області.

Джерело: Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "Відпочивають орки під Вугледаром.

Сили оборони тримають позиції під цим містом, а також не дають ворогу наблизитися до Авдіївки.

Наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задачі на найвищому рівні".