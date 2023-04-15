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ВСУ показали, как россияне "отдыхают" в сожженных танках под Угледаром

Роман ПетренкоСуббота, 15 апреля 2023, 13:50
ВСУ показали, как россияне отдыхают в сожженных танках под Угледаром
фото тарнавского

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал фото уничтоженной российской техники под Угледаром Донецкой области.

Источник: Тарнавский в Telegram

Прямая речь Тарнавского: "Отдыхают орки под Угледаром.

Силы обороны держат позиции под этим городом, а также не дают врагу приблизиться к Авдеевке.

Наша артиллерия работает метко, каждый воин в окопах сегодня выполняет задачи на самом высоком уровне".

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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