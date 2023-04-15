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У Казані пожежа біля танкового полігону – росЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 15 квітня 2023, 15:12
У Казані пожежа біля танкового полігону – росЗМІ
фото inkazan

У російській Казані повідомляють про пожежу в південному передмісті, де розташований танковий полігон.

Джерело: портал InKazan, соцмережі

Деталі: Видання пише, що в південній частині Казані був чорний стовп диму.

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У низці Telegram-каналів жителі Казані повідомили, що чули гучний вибух у районі Танкового полігону в південній частині міста.

Деякі заявили, що чули два гучні гуркоти з тривалою перервою.

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МНС РФ кажуть, нібито не отримували жодних повідомлень про вибухи, вибухи або загоряння в тому районі.

 

Теми: Росіявибухвійна
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