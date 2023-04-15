У Казані пожежа біля танкового полігону – росЗМІ
Субота, 15 квітня 2023, 15:12
У російській Казані повідомляють про пожежу в південному передмісті, де розташований танковий полігон.
Джерело: портал InKazan, соцмережі
Деталі: Видання пише, що в південній частині Казані був чорний стовп диму.
У низці Telegram-каналів жителі Казані повідомили, що чули гучний вибух у районі Танкового полігону в південній частині міста.
Деякі заявили, що чули два гучні гуркоти з тривалою перервою.
МНС РФ кажуть, нібито не отримували жодних повідомлень про вибухи, вибухи або загоряння в тому районі.
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