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В Казани пожар возле танкового полигона – росСМИ

Роман ПетренкоСуббота, 15 апреля 2023, 15:12
В Казани пожар возле танкового полигона – росСМИ
фото inkazan

В российской Казани сообщают о пожаре в южном пригороде, где находится танковый полигон.

Источник: портал InKazan, соцсети

Детали: Издание пишет, что в южной части Казани был черный столб дыма.

В ряде Telegram-каналов жители Казани сообщили, что слышали громкий взрыв в районе Танкового полигона в южной части города.

Некоторые заявили, что слышали два громких грохота с длительным перерывом.

МЧС РФ говорят, якобы не получали никаких сообщений о взрывах, взрывах или возгораниях в том районе.

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Темы: Росcиявзрыввойна
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