В Казани пожар возле танкового полигона – росСМИ

В российской Казани сообщают о пожаре в южном пригороде, где находится танковый полигон.

Источник: портал InKazan, соцсети

Детали: Издание пишет, что в южной части Казани был черный столб дыма.

В ряде Telegram-каналов жители Казани сообщили, что слышали громкий взрыв в районе Танкового полигона в южной части города.

Некоторые заявили, что слышали два громких грохота с длительным перерывом.

МЧС РФ говорят, якобы не получали никаких сообщений о взрывах, взрывах или возгораниях в том районе.