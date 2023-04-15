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Мати й дочка загинули внаслідок російського обстрілу Херсона в суботу

Роман ПетренкоСубота, 15 квітня 2023, 16:32
Мати й дочка загинули внаслідок російського обстрілу Херсона в суботу
фото ова

Росіяни 15 квітня обстріляли Херсон, загинули дві жінки - мама й дочка.

Джерело: глава ОП Андрій Єрмак, Херсонська ОВА

Пряма мова Єрмака: "Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок.

Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям".

Деталі: ОВА підтвердила ці дані.

Оновлено: Пізніше ОВА уточнила, що після обіду російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайону міста.

Ворожі снаряди поцілили в територію біля освітнього закладу.

ВІДЕО ДНЯ

Цей російський обстріл обірвав життя 48-річної жінки та її 28-річної доньки.

Теми: ХерсонобстрілвійнаРосія
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