Мати й дочка загинули внаслідок російського обстрілу Херсона в суботу

Росіяни 15 квітня обстріляли Херсон, загинули дві жінки - мама й дочка.

Джерело: глава ОП Андрій Єрмак, Херсонська ОВА

Пряма мова Єрмака: "Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок.

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Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям".

Деталі: ОВА підтвердила ці дані.

Оновлено: Пізніше ОВА уточнила, що після обіду російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайону міста.

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