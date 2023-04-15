Мати й дочка загинули внаслідок російського обстрілу Херсона в суботу
Субота, 15 квітня 2023, 16:32
Росіяни 15 квітня обстріляли Херсон, загинули дві жінки - мама й дочка.
Джерело: глава ОП Андрій Єрмак, Херсонська ОВА
Пряма мова Єрмака: "Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок.
Реклама:
Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям".
Деталі: ОВА підтвердила ці дані.
Оновлено: Пізніше ОВА уточнила, що після обіду російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайону міста.
ВІДЕО ДНЯ
Ворожі снаряди поцілили в територію біля освітнього закладу.
Цей російський обстріл обірвав життя 48-річної жінки та її 28-річної доньки.