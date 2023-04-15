Мать и дочь погибли в результате российского осбстрела Херсона в субботу
Суббота, 15 апреля 2023, 16:32
Россияне 15 апреля обстреляли Херсон, погибли две женщины.
Источник: глава ОП Андрей Ермак, Херсонская ОВА
Прямая речь Ермака: "В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины.
Они получили минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью".
Детали: ОВА подтвердила эти данные.
Обновлено: Позже ОВА уточнила, что после обеда российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города.
Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения.
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Этот российский обстрел оборвал жизнь 48-летней женщины и ее 28-летней дочери.