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Мать и дочь погибли в результате российского осбстрела Херсона в субботу

Роман ПетренкоСуббота, 15 апреля 2023, 16:32
Мать и дочь погибли в результате российского осбстрела Херсона в субботу
фото ова

Россияне 15 апреля обстреляли Херсон, погибли две женщины.

Источник: глава ОП Андрей Ермак, Херсонская ОВА

Прямая речь Ермака: "В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины.

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Они получили минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью".

Детали: ОВА подтвердила эти данные.

Обновлено: Позже ОВА уточнила, что после обеда российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города.

ВИДЕО ДНЯ

Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения.

Этот российский обстрел оборвал жизнь 48-летней женщины и ее 28-летней дочери.

Темы: ХерсонобстрелвойнаРосcия
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