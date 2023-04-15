Окупанти в Севастополі готують "протипідводно-диверсійну оборону"
Субота, 15 квітня 2023, 15:53
Рух морського транспорту зупиняли в суботу в окупованому Севастополі, щоб провести роботи з "протипідводно-диверсійної оборони, повідомили в так званій "дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури".
Джерело: ТАСС
Деталі: ЗМІ пишуть, що Севастопольську бухту останнім часом регулярно закривають через атаки безпілотників.
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Дослівно: "Шановні пасажири, морський пасажирський транспорт не здійснює рух.
На кінцевих зупинкових пунктах - площа Захарова і площа Нахімова - буде організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті".
Оновлено: Окупанти пізніше пояснили, що причиною зупинки стали "профілактичні роботи з протипідводно-диверсійної оборони".
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Росіяни додали, що в місті нібито "все спокійно.