Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти в Севастополі готують "протипідводно-диверсійну оборону"

Роман ПетренкоСубота, 15 квітня 2023, 15:53
Окупанти в Севастополі готують протипідводно-диверсійну оборону
БУХТА СЕВАСТОПОЛЯ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ JALITA

Рух морського транспорту зупиняли в суботу в окупованому Севастополі, щоб провести роботи з "протипідводно-диверсійної оборони, повідомили в так званій "дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури".

Джерело: ТАСС

Деталі: ЗМІ пишуть, що Севастопольську бухту останнім часом регулярно закривають через атаки безпілотників.

Дослівно: "Шановні пасажири, морський пасажирський транспорт не здійснює рух.

На кінцевих зупинкових пунктах - площа Захарова і площа Нахімова - буде організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті".

Оновлено: Окупанти пізніше пояснили, що причиною зупинки стали "профілактичні роботи з протипідводно-диверсійної оборони".

Росіяни додали, що в місті нібито "все спокійно.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українські захисники збили за ніч 8 "Шахедів"

Мер Парижа – Зеленському: Якщо в 2024 році ще буде війна, спортсменів РФ не повинно бути на Олімпіаді

Молдова заявила про порушення режиму безпеки російськими військами в "Придністров'ї"

Сейм Литви подолав вето президента й запровадив санкції проти росіян і білорусів

Відновлення транзиту агропродукції через Польщу: Укртрансбезпека опублікувала нові правила

Секретні документи Пентагону: Китай відмовився давати "вагнерівцям" зброю

Усі новини...
Крим
Російським загарбникам почали давати сертифікати на землю в Криму, але не на південному березі
У МЗС вважають, що Крим буде звільнено і військовим, і дипломатичним шляхом
Резніков: Крим має бути звільнений для безпеки судноплавства – і буде
Останні новини
07:15
Сили оборони відбили понад 60 ворожих атак – Генштаб
06:45
Українські захисники збили за ніч 8 "Шахедів"
06:21
Нічна атака безпілотників: на Полтавщині ворог влучив у цивільну інфраструктуру
05:58
На підльоті до Києва сили ППО знищили близько 8 російських безпілотників – КМВА
05:40
оновлено від 00:19У низці областей України оголошували повітряну тривогу
04:58
Рішення про членство України в НАТО не буде швидким – міністр оборони Німеччини
03:55
Україна планувала атаки на російські війська у Сирії – ЗМІ
02:16
Обстріли Сумщини: за добу – 44 "прильоти"
01:49
Зеленський привітав мусульман зі святом Рамазан-Байрам
00:58
Стала відома причина вибуху у Бєлгороді: з російського бомбардувальника випав боєприпас
Усі новини...
Реклама: