Окупанти в Севастополі готують "протипідводно-диверсійну оборону"

Рух морського транспорту зупиняли в суботу в окупованому Севастополі, щоб провести роботи з "протипідводно-диверсійної оборони, повідомили в так званій "дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури".

Джерело: ТАСС

Деталі: ЗМІ пишуть, що Севастопольську бухту останнім часом регулярно закривають через атаки безпілотників.

Дослівно: "Шановні пасажири, морський пасажирський транспорт не здійснює рух.

На кінцевих зупинкових пунктах - площа Захарова і площа Нахімова - буде організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті".

Оновлено: Окупанти пізніше пояснили, що причиною зупинки стали "профілактичні роботи з протипідводно-диверсійної оборони".

Росіяни додали, що в місті нібито "все спокійно.