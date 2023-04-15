Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти в Севастополі готують "протипідводно-диверсійну оборону"

Роман ПетренкоСубота, 15 квітня 2023, 15:53
Окупанти в Севастополі готують протипідводно-диверсійну оборону
БУХТА СЕВАСТОПОЛЯ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ JALITA

Рух морського транспорту зупиняли в суботу в окупованому Севастополі, щоб провести роботи з "протипідводно-диверсійної оборони, повідомили в так званій "дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури".

Джерело: ТАСС

Деталі: ЗМІ пишуть, що Севастопольську бухту останнім часом регулярно закривають через атаки безпілотників.

Реклама:

Дослівно: "Шановні пасажири, морський пасажирський транспорт не здійснює рух.

На кінцевих зупинкових пунктах - площа Захарова і площа Нахімова - буде організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті".

Оновлено: Окупанти пізніше пояснили, що причиною зупинки стали "профілактичні роботи з протипідводно-диверсійної оборони".

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни додали, що в місті нібито "все спокійно.

Теми: Кримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Крим
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Останні новини
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
Усі новини...
Реклама: