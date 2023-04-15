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Оккупанты в Севастополе готовят "противоподводно-диверсионную оборону"

Роман ПетренкоСуббота, 15 апреля 2023, 15:53
Оккупанты в Севастополе готовят противоподводно-диверсионную оборону
БУХТА СЕВАСТОПОЛЯ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА JALITA

Движение морского транспорта останавливали в субботу в оккупированном Севастополе, чтобы провести работы по "противоподводно-диверсионной обороне, сообщили в так называемой "дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры".

Источник: ТАСС

Детали: СМИ пишут, что Севастопольскую бухту в последнее время регулярно закрывают из-за атак беспилотников.

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Дословно: "Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт не осуществляет движение.

На конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте".

Обновлено: Оккупанты позже объяснили, что причиной приостановки стали "профилактические работы по противоподводно-диверсионной обороны".

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Россияне добавили, что в городе якобы "все спокойно.

Темы: Крымоккупация
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