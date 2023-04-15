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Зеленський запровадив санкції проти російських спортсменів, дочки Шойгу, "Яндекса" і "Рамблера"

Катерина ТищенкоСубота, 15 квітня 2023, 16:18
Зеленський запровадив санкції проти російських спортсменів, дочки Шойгу, Яндекса і Рамблера
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський увів у дію санкції РНБО проти російських спортсменів, а також низки юридичних та фізичних осіб.

Джерело: укази на сайті президента

Деталі: Указом 228/2023 вводиться у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо санкцій проти 87 фізичних осіб, більшість яких – російські спортсмени.

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Серед них – фігуристи Ілля Авербух, Олександр Галлямов, футболіст Ігор Акінфєєв, тенісистка Анастасія Гасанова, легкоатлетка Юлія Гущина, гімнаст Артур Далалоян, важкоатлет Михайло Кокляєв, плавець Антон Чупков, гімнастка Вікторія Лістунова, дочка міністра оборони РФ і президентка Федерації тріатлону Росії Ксенія Шойгу, лижниця Вероніка Степанова, хокеїст Олександр Кожевников, тенісистка Аміна Аншба, біатлоністка Світлана Ішмуратова. Також у списку декілька громадян України та Білорусі.

Іншим указом, 227/2023, санкції вводяться проти 351 фізичної та 254 юридичних осіб, серед яких "Яндекс", "Рамблер", "Парус",  "1С" і "1С-Галактика", "VK company", а також інші російські IT-компанії та підприємці.

Теми: ЗеленськийсанкціїРосіяспорт
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