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Зеленский ввел санкции против российских спортсменов, дочери Шойгу, "Яндекса" и "Рамблера"

Катерина ТищенкоСуббота, 15 апреля 2023, 16:18
Зеленский ввел санкции против российских спортсменов, дочери Шойгу, Яндекса и Рамблера
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российских спортсменов, а также ряда юридических и физических лиц.

Источник: указы на сайте президента

Детали: Указом 228/2023 вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против 87 физических лиц, большинство которых – российские спортсмены.

Среди них - фигуристы Илья Авербух, Александр Галлямов, футболист Игорь Акинфеев, теннисистка Анастасия Гасанова, легкоатлетка Юлия Гущина, гимнаст Артур Далалоян, тяжелоатлет Михаил Кокляев, пловец Антон Чупков, гимнастка Виктория Листунова, дочь министра обороны РФ и президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, лыжница Вероника Степанова, хоккеист Александр Кожевников, теннисистка Амина Аншба, биатлонистка Светлана Ишмуратова. Также в списке несколько граждан Украины и Беларуси.

Другим указом, 227/2023, санкции вводятся против 351 физического и 254 юридических лиц, среди которых "Яндекс", "Рамблер", "1С" и "1С-Галактика", "VK company", а также другие российские IT-компании и предприниматели.

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Темы: ЗеленскийсанкцииРосcияспорт
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