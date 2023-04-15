Зеленський обговорив з Макроном його візит до Китаю та ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, обговоривши ситуацію на фронті та візит Макрона до Китаю.
Про це повідомляє Телеграм-канал глави держави, пише "Європейська правда".
"Провів майже півторагодинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Висловив вдячність за засудження жахливої, нелюдської страти українського воїна російськими воєнними злочинцям", – йдеться у повідомленні.
Зеленський зазначив, що обговорив підсумки нещодавнього візиту Макрона до Китаю і розповів про ситуацію на фронті та подальші наміри зі звільнення всіх українських територій.
"Також обговорили підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікувані результати, зокрема щодо необхідності отримання Україною дієвих гарантій безпеки ще до моменту вступу нашої країни до Альянсу. Окремо приділили увагу реалізації української формули миру", – додав Зеленський.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим до війни в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.
Як повідомлялося, таємні документи американської військової розвідки, які потрапили в публічний простір, свідчать, що Китай схвалив постачання Росії певної летальної зброї попри попередження західних країн.