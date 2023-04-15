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Зеленський обговорив з Макроном його візит до Китаю та ситуацію на фронті

"Європейська правда"Субота, 15 квітня 2023, 17:28
Зеленський обговорив з Макроном його візит до Китаю та ситуацію на фронті
Зеленський і Макрон, фото Getty Images

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, обговоривши ситуацію на фронті та візит Макрона до Китаю.

Про це повідомляє Телеграм-канал глави держави, пише "Європейська правда".

"Провів майже півторагодинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Висловив вдячність за засудження жахливої, нелюдської страти українського воїна російськими воєнними злочинцям", – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що обговорив підсумки нещодавнього візиту Макрона до Китаю і розповів про ситуацію на фронті та подальші наміри зі звільнення всіх українських територій.

"Також обговорили підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікувані результати, зокрема щодо необхідності отримання Україною дієвих гарантій безпеки ще до моменту вступу нашої країни до Альянсу. Окремо приділили увагу реалізації української формули миру", – додав Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим до війни в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.

Як повідомлялося, таємні документи американської військової розвідки, які потрапили в публічний простір, свідчать, що Китай схвалив постачання Росії певної летальної зброї попри попередження західних країн.

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Теми: ЗеленськийМакронКитай
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